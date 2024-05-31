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لقاء أخوي بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد على هامش منتدى التعاون العربي الصيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة، لقاء أخويا، على هامش منتدى التعاون العربي الصيني، في بكين.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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