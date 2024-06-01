شكرا لقرائتكم خبر عن متهور وخطير.. أول تعليق لبايدن على الإدانة التاريخية لدونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإدانة التاريخية لدونالد ترامب، واتهامه بـ 34 تهمة.

وندد بايدن بشدة برد فعل الرئيس السابق دونالد ترامب على إدانته، قائلًا: "إنه أمر متهور وخطير، وغير مسؤول أن يقول أي شخص إن هذا الحكم مزور لمجرد أن الحكم لا يروق له". تهم دونالد ترامب وذكر بايدن، أن نظام العدالة صمد طوال ما يقرب من 250 عاما، معلقًا: نظامنا للعدالة هو حرفيًا حجر الزاوية الأساسي في أمريكا...".

وشدد على أنه "ينبغي احترام نظام العدالة، ويجب علينا ألا نسمح أبدا لأي شخص أن يدمره"، مضيفًا:"لقد توفرت لدونالد ترامب كل الفرص للدفاع عن نفسه". محاكمة دونالد ترامب وأوضح أن الفرصة ستتاح له الآن لاستئناف الحكم، فيما عبر ترامب في عن غضبه من الحكم الصادر ضده في نيويورك.

وقال ترامب، إن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية و"مزورة"، فضلا عن أنه وجهه إهانات للقاضي وخصومه السياسيين، ووصف بايدن قائلًا: "أغبى رئيس شهدناه على الإطلاق".

