شكري لبلينكن: مصر تدعم كل جهد يستهدف إنهاء الحرب ضد غزة وتبادل الأسرى

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية ال​مصر​ية أحمد أبو زيد، أنّ "وزير الخارجيّة ​سامح شكري​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأميركي ​أنتوني بلينكن​، تناول الأوضاع في ​قطاع غزة​"، مشيرًا إلى أنّ "الوزيرين بحثا بالمقترح الّذي أعلن عنه الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ حول وقف إطلاق النّار في قطاع غزة، وجهود الوساطة الّتي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية في هذا الشّأن".

ولفت في بيان، إلى أنّ "شكري أكّد دعم مصر لكلّ جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيليّة ضدّ قطاع غزة، والتوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النّار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النّفاذ الكامل للمساعدات الإنسانيّة دون عوائق لأبناء ​الشعب الفلسطيني​".

وأوضح أبو زيد أنّ "الوزيرين بحثا بمختلف جوانب الأزمة الإنسانيّة الرّاهنة في غزة، حيث شدَّد شكري على حتميّة فتح جميع المعابر البرّيّة بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظّروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدوليّة بالقطاع"، مبيّنًا أنّ "الوزيرين اتفقا على مواصلة التّشاور والتّنسيق عن كثب لمواصلة الدّفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، ووضع حدّ للأزمة الإنسانيّة المتفاقمة في القطاع".