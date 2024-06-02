شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| قطار يخرج عن مساره في ألمانيا بعد انهيار أرضي يبتلع القضبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج قطار مسافات طويلة على متنه 185 راكبا عن مساره في جنوب غرب ألمانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وكانت خطوط السكك الحديدية في مدينة شفيبيش جموند - على بعد حوالي 50 كيلومترا شرق مدينة شتوتجارت - تعرضت لانهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة أثرت على المنطقة منذ أول أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتم إجلاء الركاب من القطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

تفاصيل الحادث



وخرجت أول عربتين للقطار عن القضبان في حوالي الساعة 20ر11 مساء، لكن لم تنقلبا، بحسب المتحدث باسم السكك الحديدية. وأوضح المتحدث أن الانهيار الطيني كان عرضه حوالي 30 مترا وضرب أيضا طريقا موازيا لمسارات القطارات، مضيفا أن سيارة أيضا تضررت من الانهيار، لكن السائق لم يصب بأذى.

وتم تغيير مسار قطار المسافات الطويلة فائق السرعة بين مدينتي أولم وشتوتجارت بسبب الفيضانات في المنطقة، بحسب المتحدث. وأشار المتحدث إلى أنه بعد الانهيار الأرضي، تم تعليق جميع خدمات المسافات الطويلة بين شتوتجارت وميونخ. وضربت عواصف مطيرة شديدة أجزاء كبيرة من جنوب ألمانيا أمس، ما دفع العديد من البلدات إلى إعلان حالة الطوارئ مع تضخم الأنهار وارتفاع الفيضانات.

