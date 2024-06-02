شكرا لقرائتكم خبر عن صور| عقاب "قذر".. كوريا الشمالية تواصل إرسال بالونات القمامة لجارتها الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في استفزاز يمكن وصفه بـ "القذر"، ترسل كوريا الشمالية بالونات قمامة، منذ الثلاثاء الماضي، ما دفع كوريا الجنوبية للتحذير من رد فعل "قاسي".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون تحمل النفايات إلى كوريا الجنوبية يوم أمس السبت، على الرغم من تحذير سول من أن الجنوب سيتخذ إجراءات مؤلمة "لا تحتمل" ضد كوريا الشمالية إذا استمرت في القيام بأعمال استفزازية "غير عقلانية".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها إنها رصدت نحو 600 بالون عبرت خط ترسيم الحدود العسكري الفاصل بين الكوريتين، وسقطت في العاصمة سول وإقليم "جيونججي" المحيط بها منذ الساعة الثامنة مساء السبت.

وكانت البالونات الساقطة تحمل قطعًا مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والورق والأكياس البلاستيكية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

بالونات نفايات سابقة



قد أرسلت كوريا الشمالية حوالي 260 بالونًا تحمل النفايات والفضلات إلى الجنوب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعد أن حذرت من اتخاذ إجراءات ردا على بالونات المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها النشطاء في كوريا الجنوبية.

ونصحت هيئة الأركان المشتركة الناس بعدم لمس هذه البالونات وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها، وحذرت من الأضرار المحتملة منها.

كما قالت حكومة مدينة سول اليوم الأحد إنها ستشغل مركز طوارئ على مدار الـ 24 ساعة للاستجابة لمثل هذه الأجسام.



وأدان وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، التي شملت إطلاق البالونات وقمر اصطناعي عسكري للتجسس، وتعهد الوزيران باتخاذ رد فعل حاسم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك ونظيره الأمريكي لويد اوستين وجها هذا الانتقاد على هامش منتدى شانغريلا الحواري المنعقد في سنغافورة، في أعقاب أعمال استفزازية من جانب كوريا الشمالية بدأت الأسبوع الماضي.



وأوضح الوزيران أن استفزازات كوريا الشمالية والتطوير الصاروخي والنووي في ظل تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا أدى لإثارة التوترات ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهاديء، كما تعهدا باتخاذ رد فعل حاسم، وذلك بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وأدان وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، التي شملت إطلاق البالونات وقمر اصطناعي عسكري للتجسس، وتعهد الوزيران باتخاذ رد فعل حاسم.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك ونظيره الأمريكي لويد اوستين وجها هذا الانتقاد على هامش منتدى شانغريلا الحواري المنعقد في سنغافورة، في أعقاب أعمال استفزازية من جانب كوريا الشمالية بدأت الأسبوع الماضي.وأوضح الوزيران أن استفزازات كوريا الشمالية والتطوير الصاروخي والنووي في ظل تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا أدى لإثارة التوترات ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهاديء، كما تعهدا باتخاذ رد فعل حاسم، وذلك بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

تحذير كوري أمريكي