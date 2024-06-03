شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى مليوني متابع.. ترامب يطلق حسابًا رسميًا على "تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسابًا رسميًا على منصة "تيك توك" الليلة الماضية.

ووظهر ترامب في مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" في أثناء حضوره مباراة لقب "يو إف سي" في نيوارك بولاية نيوجيرسي، بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وحقق فيديو ترامب 2ر2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة حتى الساعة 0115 بالتوقيت الشرقي يوم الأحد. 1ر2 مليون متابع واكتسب حساب ترامب 1ر2 مليون متابع منذ إطلاقه الليلة الماضية، ويعد هذا أكثر من 6 أضعاف متابعي حساب حملة بايدن التي أُطلقت في فبراير.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج: "لن نترك أي جبهة دون دفاع، هذا يمثل التواصل المستمر مع جمهور أصغر سنًا يستهلك محتوى مؤيدًا لترامب ومناهضًا لبايدن".