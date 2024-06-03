النرويج تدعو جميع الأطراف لدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، اليوم السبت 1 يونيو 2024، جميع الأطراف إلى المشاركة ودعم مقترح وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة .

وقال ستوره في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "أؤيد الاقتراح، الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة".

والجمعة، زعم الرئيس الأمريكي تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وحث بايدن، حماس على قبول المقترح، كما حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على "تجنب الضغوط من أعضاء ائتلافه الحاكم الذين يعارضون المقترح".

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن الذي أدلى به في البيت الأبيض، قال مكتب نتنياهو، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

فيما قالت حماس في بيان، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

المصدر : وكالات