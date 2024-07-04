انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024 - بزشكيان يتصدر والجولة الثانية الجمعة القادمة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت 29 يونيو 2024، إجراء جولة ثانية من انتخابات الرئاسة بين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي يوم الجمعة المقبل.

وقال وزير الداخلية الإيراني في مؤتمر صحفي، إن الذهاب لجولة ثانية من الرئاسيات يأتي بعد عدم حصول أي مرشح على أغلبية أصوات الناخبين.

وأوضح أن مسعود بزشكيان حل أولا في الجولة الأولى بـ10 ملايين و415 ألف صوت، في حين حل سعيد جليلي ثانيا في الجولة الأولى بـ9 ملايين و473 ألف صوت.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 40%.

وبلغ عدد المشاركين بالانتخابات 24 مليونًا ونصف مليون شخص وبنسبة مشاركة بلغت 40%، وعدد الأصوات المفروزة: 24.735.185

وكانت عملية فرز أصوات الناخبين قد انطلقت بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الـ14 والتي استمرت 18 ساعة في عموم البلاد بسبب تمديدها 3 مرات.

وبحسب التشريعات الإيرانية في حال لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 بالمئة في الجولة الأولى، فإن المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيتنافسان في جولة ثانية ستنطلق في 5 تموز/ يوليو المقبل، والفائز فيها سيصبح الرئيس التاسع للبلاد.

وتأتي الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 أيار/ مايو الماضي.

المصدر : عرب 48