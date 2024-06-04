أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏الاغتيال الّذي نفّذه العدو في بلدة الناقورة، شنّت المقاومة الإسلاميّة هجومًا جوّيًّا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السّوري المحتل، مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاط وجنود العدو؛ وحقّقت إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هجوم بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على لواء حرمون 810 بثكنة معاليه غولاني بالجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.