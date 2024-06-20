46 صورة ترصد 4 محاور مهمة تقتصر المسافة بين شرق وغرب النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة النقل، إن تنفيذ المحاور التنموية على النيل، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل ، وليس مجرد كوبري على النيل فقط.

وأضافت "النقل"، أنه قبل عام 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل منها 22 محور بالصعيد، و من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورًا لتصبح عدد المحاور 56 محورًا، وجار تنفيذ 16 محورًا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محـورًا وكوبري.

وأوضحت "الوزارة"، أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الالاف من فرص العمل للشباب، حيث المحاور هي "محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا - محور يربط التنموي بمحافظة أسيوط - محور الشهيد باسم فكري/قوص-قنا - محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان".

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