الأب يوسف مونس أصدر كتاب "صلاتي حياة أناشيد" من إعداد الأب يوحنا جحا

أصدر الأب البروفيسور ​يوسف مونس​ كتابًا بعنوان "صلاتي أناشيد حياة"، من إعداد الأب يوحنا جحا، ويتضمّن مقدّمةً وقصائد دينيّة ومقالات. وقد اعتبر الأب جحا في مقدّمة الكتاب، أنّ مونّس هو المعلّم الّذي ساهم في تنشئة الأجيال من المكرّسين وطلّاب الكهنوت.

ويتضمّن الكتاب أيضًا مجموعةً من الأناشيد اللّاهوتيّة واليسوعيّة والمريميّة، ومجموعةً من المقالات الّتي تتحدّث عن حبّ الوطن، إضافةً إلى خواطر في الأعياد الكنسيّة ومعالجات لقضايا إنسانيّة ولاهوتيّة تخاطب إنسان اليوم برصانة العالم، رهافة الكاتب ومسؤوليّة الكاهن الرّاهب.