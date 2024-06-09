وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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