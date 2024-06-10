شكرا لقرائتكم خبر عن تزيد خطر حرائق الغابات.. موجة حارة تجتاح اليونان وتركيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سادت توقعات اليوم الاثنين، بأن تؤدي موجة حارة صغيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في كل من اليونان وتركيا، فيما وصف خبراء الأرصاد الجوية في كلا البلدين درجات الحرارة بأنها مرتفعة بشكل غير عادي لهذا الوقت من السنة.
وقالت هيئة الأرصاد اليونانية اليوم الاثنين، إنه في العديد من مناطق البلاد، ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية وستصل في بعض الحالات إلى 45 درجة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وفي الأيام التالية.
وطلبت منهم التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة للتأكد من أن كبار السن بشكل خاص بصحة جيدة، وحذرت الهيئة من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
وأضافت أنه يجب عدم ترك الأطفال في السيارة خلال النهار، وضرورة تزويد الحيوانات الأليفة والقطط الضالة بالمياه.
وارتفعت درجات الحرارة بنحو 12 درجة أعلى من المعتاد في هذا الوقت من السنة، ونصح الخبراء المواطنين من التواجد في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحا و4 مساء بالتوقيت المحلي، وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.
وقالت هيئة الأرصاد اليونانية اليوم الاثنين، إنه في العديد من مناطق البلاد، ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية وستصل في بعض الحالات إلى 45 درجة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وفي الأيام التالية.
شرب السوائلونصحت هيئة الصليب الأحمر اليونانية المواطنين بالابتعاد عن الشمس وإغلاق النوافذ وشرب الكثير من السوائل وتناول الطعام الخفيف.
وطلبت منهم التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة للتأكد من أن كبار السن بشكل خاص بصحة جيدة، وحذرت الهيئة من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
وأضافت أنه يجب عدم ترك الأطفال في السيارة خلال النهار، وضرورة تزويد الحيوانات الأليفة والقطط الضالة بالمياه.
طقس تركيافي الوقت ذاته حذر خبراء الأرصاد الجوية الأتراك من موجة حارة تجتاح غرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة.
وارتفعت درجات الحرارة بنحو 12 درجة أعلى من المعتاد في هذا الوقت من السنة، ونصح الخبراء المواطنين من التواجد في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحا و4 مساء بالتوقيت المحلي، وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.