مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار بغزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى، وصوت 14 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح اعتماد الوثيقة وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي.

وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن الأشهر الثمانية الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة، ومن المستحيل العثور على ملاذ آمن في غزة مضيفة أنه لا نزال ندعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة، موضحة أن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور وحماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين.

وأوضحت المندوبة الأمريكية، أن الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية.

وتابعت توماس، أن الأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم والمسنون لا يجدون الأدوية، مضيفة أن كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وقالت: "ندعو حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار ونحث الطرفين على تطبيقها دون شروط"، موضحة أننا نريد وقفا دائما لإطلاق النار تأمن فيه إسرائيل ويعيد به الفلسطينيون بناء حياتهم.