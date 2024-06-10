الخارجية الروسية سحب اعتماد من قناة "ORF" النمساوية في موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، سحب اعتماد صحفي من قناة "ORF" النمساوية في موسكو، ردا على إجراءات فيينا غير الودية ضد مراسل وكالة "تاس" لديها الصحفي الروسي إيفان بوبوف.

وجاء في بيان الوزارة: "في 30 أبريل، سحبت السلطات النمساوية الاعتماد الدائم من مراسل تاس إيفان بوبوف، وبعد ذلك تم إبلاغه بإنهاء تسجيله مع أمر بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين، ولم تقدم السلطات الرسمية النمساوية أي تفسير لهذه الإجراءات".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، سحب اعتماد صحفي من قناة "ORF" النمساوية في موسكو، ردا على إجراءات فيينا غير الودية ضد مراسل وكالة "تاس" لديها الصحفي الروسي إيفان بوبوف.

وجاء في بيان الوزارة: "في 30 أبريل، سحبت السلطات النمساوية الاعتماد الدائم من مراسل تاس إيفان بوبوف، وبعد ذلك تم إبلاغه بإنهاء تسجيله مع أمر بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين، ولم تقدم السلطات الرسمية النمساوية أي تفسير لهذه الإجراءات".

وأضاف البيان: "اتُخذت تدابير رد ضد ماريا كنيبس فيتنغ الصحفية (النمساوية) في مكتب موسكو التابع لإذاعة وتلفزيون النمسا (ORF)".

وأوضحت الوزارة أن "روسيا ستنظر في إمكانية اعتماد موظفين جدد من مؤسسة ORF النمساوية الإعلامية في حال قيام النمسا بتهيئة الظروف لاستئناف أنشطة وكالة تاس في فيينا بشكل كامل".

وأشارت إلى أنه "وفقا لمبادئ حرية وسائل الإعلام وعلى أساس المعاملة بالمثل، سنكون على استعداد للنظر في إمكانية اعتماد موظفين جدد في روسيا بعد أن تهيئ الحكومة النمساوية الظروف الملائمة لعمل ممثلي وسائل الإعلام الروسية واستئناف كامل أنشطة مراسل تاس في فيينا".

الرئيس الروسي يعرب اهتمامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين، عن اهتمامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية النامية بين البلدين.

وجاء في بيان المكتب الصحافي للكرملين أن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجريا اتصالا هاتفيا، حيث تم التعبير عن الاهتمام المتبادل بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية النامية بنجاح بين روسيا والبرازيل في جميع المجالات الرئيسية".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق، على وجه الخصوص، على مواصلة التفاعل الوثيق بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" هذا العام والبرازيل لمجموعة الـ20".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس البرازيلي أعرب عن رغبته بالمساهمة في البحث عن خيارات بشأن إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وهو ما ينعكس على المبادرة المشتركة المعلنة بين البرازيل والصين في هذا الصدد".

وفي السياق، أكد السفير البرازيلي لدى روسيا الاتحادية في جلسة عامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2024 (في 5 يونيو)، أن العلاقات التجارية بين روسيا الاتحادية والبرازيل أصبحت "أقوى منها في أي وقت مضى".

وقال السفير: "في عام 2023، تجاوز حجم التجارة 11 مليار دولار، والتوقعات لهذا العام أكثر تشجيعا.. يجب أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 12 مليار دولار"، لافتا إلى أن روسيا أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا للغاية بالنسبة للبرازيل.

إيلون ماسك يطالب بفتح تحقيق فى تورط نجل الرئيس الأمريكي فى قضايا فساد

اقترح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إجراء تحقيق شامل فيما إذا كان نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن متورطا في "إفساد دول أجنبية".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على ما نشر عن محاكمة هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح غير شرعي: "ما يفعله في وقته الشخصي لا يؤثر على المجتمع، لكنه قد يكون متورطا في إفساد دول أخرى. وهذا يستحق تحقيقا شاملا".

في 3 يونيو الجاري، شرعت محكمة فيدرالية أمريكية بالنظر في قضية مرفوعة ضد هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وبحسب لائحة الاتهام فإن بايدن الابن كان يتعاطى المخدرات مما يمنعه من شراء سلاح، لكنه اشترى واحدا بعدما كذب أثناء ملء استمارة نماذج الشراء، ومن المتوقع أن يتم استدعاء الزوجة السابقة كشاهدة في هذه القضية.

ويواجه هانتر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما وغرامة قدرها 750 ألف دولار، على الرغم من عدم إصدار أحكام بالسجن على مرتكبي الجرائم لأول مرة.

وسيشارك بايدن الابن أيضا في محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في ولاية كاليفورنيا. وفي كلتا القضيتين لا يزال يدفع ببراءته. وكانت قضيته هي الأولى في التاريخ التي تتم فيها محاكمة نجل رئيس أمريكي وهو في منصبه.