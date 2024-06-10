وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" يعربون تأييدهم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" عن تأييدهم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدين على تمسكهم بحل الدولتين.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الوزراء في نيجني نوفغورود، يوم الاثنين، أن "وزراء الخارجية يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويؤكدون تمسكهم الصارم بحل الدولتين الذي يجب تحقيقه على أساس أعراف القانون الدولي وبنود المبادرة العربية للسلام".

وأكد الوزراء أن "دولة فلسطين السيدة المستقلة والقابلة للحياة يجب أن تقام بحدود عام 1967 المعترف بها دوليا، وإن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمتها".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت في مايو الماضي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بـ 143 صوتا مقابل 9 أصوات ضد.

وجرى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عضوية فلسطين في الهيئة الدولية.

الخارجية الإيرانية المحادثات بين إيران ومصر مستمرة على أعلى مستوى دبلوماسي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المحادثات بين إيران ومصر مستمرة على أعلى مستوى دبلوماسي.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لحسن الحظ أن عملية المحادثات بين إيران ومصر استمرت على أعلى مستوى دبلوماسي، على مستوى وزيري خارجية البلدين وبعد شهادة السيد أمير عبد اللهيان استمرت المحادثات على مستوى وزير الخارجية بالوکالة".

وأضاف أن الجانبين يصران على استمرار المشاورات، وهذا ما تم التأكيد عليه في المحادثة الأخيرة بين القائم بأعمال وزير الخارجية باقري كني ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

بدورها قالت الخارجية المصرية في بيان الأربعاء الماضي، إن الوزير سامح شكري ووزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني أكدا خلال اتصال هاتفي على متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن المسؤولَين بحثا خلال اتصال هاتفي الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران.

الخارجية الروسية سحب اعتماد من قناة "ORF" النمساوية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، سحب اعتماد صحفي من قناة "ORF" النمساوية في موسكو، ردا على إجراءات فيينا غير الودية ضد مراسل وكالة "تاس" لديها الصحفي الروسي إيفان بوبوف.

وجاء في بيان الوزارة: "في 30 أبريل، سحبت السلطات النمساوية الاعتماد الدائم من مراسل تاس إيفان بوبوف، وبعد ذلك تم إبلاغه بإنهاء تسجيله مع أمر بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين، ولم تقدم السلطات الرسمية النمساوية أي تفسير لهذه الإجراءات".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، سحب اعتماد صحفي من قناة "ORF" النمساوية في موسكو، ردا على إجراءات فيينا غير الودية ضد مراسل وكالة "تاس" لديها الصحفي الروسي إيفان بوبوف.

وجاء في بيان الوزارة: "في 30 أبريل، سحبت السلطات النمساوية الاعتماد الدائم من مراسل تاس إيفان بوبوف، وبعد ذلك تم إبلاغه بإنهاء تسجيله مع أمر بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين، ولم تقدم السلطات الرسمية النمساوية أي تفسير لهذه الإجراءات".

وأضاف البيان: "اتُخذت تدابير رد ضد ماريا كنيبس فيتنغ الصحفية (النمساوية) في مكتب موسكو التابع لإذاعة وتلفزيون النمسا (ORF)".

وأوضحت الوزارة أن "روسيا ستنظر في إمكانية اعتماد موظفين جدد من مؤسسة ORF النمساوية الإعلامية في حال قيام النمسا بتهيئة الظروف لاستئناف أنشطة وكالة تاس في فيينا بشكل كامل".

وأشارت إلى أنه "وفقا لمبادئ حرية وسائل الإعلام وعلى أساس المعاملة بالمثل، سنكون على استعداد للنظر في إمكانية اعتماد موظفين جدد في روسيا بعد أن تهيئ الحكومة النمساوية الظروف الملائمة لعمل ممثلي وسائل الإعلام الروسية واستئناف كامل أنشطة مراسل تاس في فيينا".

الرئيس الروسي يعرب اهتمامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين، عن اهتمامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية النامية بين البلدين.

وجاء في بيان المكتب الصحافي للكرملين أن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجريا اتصالا هاتفيا، حيث تم التعبير عن الاهتمام المتبادل بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية النامية بنجاح بين روسيا والبرازيل في جميع المجالات الرئيسية".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق، على وجه الخصوص، على مواصلة التفاعل الوثيق بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" هذا العام والبرازيل لمجموعة الـ20".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس البرازيلي أعرب عن رغبته بالمساهمة في البحث عن خيارات بشأن إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وهو ما ينعكس على المبادرة المشتركة المعلنة بين البرازيل والصين في هذا الصدد".

وفي السياق، أكد السفير البرازيلي لدى روسيا الاتحادية في جلسة عامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2024 (في 5 يونيو)، أن العلاقات التجارية بين روسيا الاتحادية والبرازيل أصبحت "أقوى منها في أي وقت مضى".

وقال السفير: "في عام 2023، تجاوز حجم التجارة 11 مليار دولار، والتوقعات لهذا العام أكثر تشجيعا.. يجب أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 12 مليار دولار"، لافتا إلى أن روسيا أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا للغاية بالنسبة للبرازيل.