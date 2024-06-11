"بلينكن": مقترح وقف إطلاق النار في غزة حظي بتأييد دولي واسع

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ترحب سعودي

الدمام - شريف احمد - أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مقترح بلاده بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن، ووضع خطة لحل دائم للصراع حظي بتأييد دولي واسع.وأشار بلينكن في مؤتمر صحفي في القاهرة إلى أن تحقيق وقف إطلاق النار سيفتح الطريق نحو أمن واستقرار دائمين في غزة، مشددًا على أهمية العمل على خطط مستقبلية لضمان الأمن وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.وأعلن بلينكن أنه سيزور عددًا من الدول لمناقشة تنفيذ المقترح وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وحماية المدنيين، مشيراً إلى التزام بلاده بمواصلة جهودها لتحقيق ذلك.وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن ترحيب المملكة بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.