شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة بـ"تعليم الشيوخ" بشأن سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فاعلية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وكانت النائب دكتور هبه مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، قالت في تصريح سابق لليوم السابع إن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي هو ضرورة لابد منها لتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكملت أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحث على أهمية تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، بما يحدث طفرة نوعية هائلة في مجالات الحياة المختلفة في مصر، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم لتوطين وإنتاج المعرفة، والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر.