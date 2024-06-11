إعلام أمريكي: تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار بصالة طعام خاصة في ولاية جورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في صالة طعام خاصة بأحد المباني الإدارية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.