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إعلام أمريكي: تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار بصالة طعام خاصة في ولاية جورجيا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في صالة طعام خاصة بأحد المباني الإدارية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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