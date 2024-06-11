إعلام أمريكي: تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار بصالة طعام خاصة في ولاية جورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في صالة طعام خاصة بأحد المباني الإدارية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في صالة طعام خاصة بأحد المباني الإدارية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية