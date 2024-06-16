ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ السّاعة 00:30 ولغاية السّاعة 3:00 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب وقندول وأشجار حرجيّة وأكوام من النّفايات وإطارات غير صالحة في البربارة- جبيل".
وأشارت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب وأشجار في مكسة- البقاع، وآخر شبّ في سيّارتَين رباعيّتَي الدّفع داخل كاراج في رياق- البقاع، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريقَي سيارتين داخل كاراج في رياق وحريق أعشاب وأشجار ونفايات في البربارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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