إخماد حريقَي سيارتين داخل كاراج في رياق وحريق أعشاب وأشجار ونفايات في البربارة

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ وبعد جهود دامت منذ السّاعة 00:30 ولغاية السّاعة 3:00 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب وقندول وأشجار حرجيّة وأكوام من النّفايات وإطارات غير صالحة في ​البربارة​- جبيل".

وأشارت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب وأشجار في مكسة- البقاع، وآخر شبّ في سيّارتَين رباعيّتَي الدّفع داخل كاراج في ​رياق​- البقاع، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".