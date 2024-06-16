افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، باصابة مواطنة وأطفالها الأربعة بجروح طفيفة جراء الغارة المعادية التي استهدفت منزلهم في أطراف بلدة شقرا، حيث يقيمون بعد نزوحهم من بلدتهم حولا قبل نحو أسبوعين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة مواطنة و4 من اطفالها جراء الغارة على اطراف بلدة شقرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.