متظاهرون إسرائيليون يغلقون شوارع رئيسية

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق معارضون للحكومة الإسرائيلية، الاثنين، شارعين وسط البلاد في اليوم الثاني من احتجاجات إعادة التفويض للشعب.

ودعت منظمة إخوة السلاح، التي تضم جنودا سابقين في الجيش الإسرائيلي، لهذه الاحتجاجات، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة: "أغلق متظاهرون ضد الحكومة الطريق السريع رقم 2 في منطقة هرتسليا واحتج آخرون على الطريق السريع رقم 1 في منطقة ميفسارت تسيون".

وأضافت: "أعلنت الشرطة أنه سيتم إغلاق الطرق داخل القدس (الغربية) اليوم أمام مسيرة إخوة السلاح".

وأعلنت "إخوة السلاح" في منشور على منصة "إكس"، الأحد، إنه سيتم تنظيم تجمع قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الاثنين، قبل التوجه بمسيرة حاشدة الى قبالة مقر الكنيست.

وكانت "إخوة السلاح" قالت في منشور على منصة "إكس"، ، إنها تنظم الاحتجاجات تحت عنوان "إعادة التفويض الى الشعب".

وأضافت: "ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع، سنخرج جميعًا إلى الشوارع لنجلب الأمل".

وتطالب "إخوة السلاح" بإجراء انتخابات مبكرة، وبإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 662 منذ 7 أكتوبر

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد دانيال هانجارى، ارتفاع أعداد القتلى في صفوت الجنود الإسرائيليين إلى 662 قتيلا، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي وبدء عملية طوفان الأقصى، منهم 312 في غزة منذ بدء عملية التوغل البري في 27 أكتوبر 2023، فيما طالب آلاف الجنود الحصول على مساعدة نفسيه

وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فقد تم تشييع اليوم نحو 12 جنازة عسكرية، لعدد من الجنود الذين قتلوا خلال الاشتباكات التي تدور حاليًا في قطاع غزة فيما قتل 3 جنود آخرين في اشتباكات أمس في غزة، ومات رابع متأثرًا بإصابته منذ عدة أسابيع.

وأضافت أن الجيش والمؤسسة العسكرية لا تزال تحقق في كارثة تفجير الفصائل في غزة لناقلة الجنود التي أدت إلى مقتل 8 عسكريين بشكل بشع أدي إلى عدم القدرة على التعرف على جثثهم بالطرق التقليدية، وتم تشييع جنازتهم اليوم.

وتابع أن جيش الاحتلال يتعلم من أخطائه ولا يكررها مرة أخرى، موضحًا أن الجيش يعيد حساباته فيما يتعلق بناقلات الجنود التي تحمل متفجرات في مناطق الاشتباكات وفي هذا الصدد، فأنه يبحثون إيقاء المتفجرات بعيدة عن الجنود حتى لا يؤدى أي هجوم إلى نتائج كارثية.