أوكرانيا: مقتل وإصابة 12 مدنيًا جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك آخر 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين اليوم الأربعاء إن مدنيًا لقى حتفه، بينما أُصيب 11 آخرون جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "قتل الروس أحد سكان إقليم دونيتسك؛ وبالتحديد في بلدة زولوتا نيفا أمس، في حين أُصيب 11 شخصًا آخرين في المنطقة خلال اليوم نفسه.

وأوضح أن إجمالي 2023 شخصًا لقوا حتفهم، بينما أُصيب 5141 آخرون في الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في 2022، بينما لا تشمل هذه الأرقام أعداد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، بأنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية بوروفا في منطقة إيزيوم بخاركيف، مما أدى إلى إصابة 4 مدنيين وتضرر صيدلية ومبنى مستشفى.

وقال سينيهوبوف إنه في قرية أودنوروبيفكا، تضرر مبنى مؤسسة تعليمية جراء قصف روسي للقرية بمنظومة إس-300، وفي قطاع خاركيف، هاجم الروس 8 مرات على مدار اليوم بدعم من الطائرات في مناطق هليبوك وفوفتشانسك وتيخي، بينما نجحت قوات الدفاع في صد 5 هجمات، فيما لا تزال 3 اشتباكات قتالية مستمرة.

وفي قطاع كوبيانسك، قام الجيش الروسي بعشر محاولات لطرد الوحدات الأوكرانية من مواقعها بالقرب من سينكيفكا، وستيبوفا نوفوسيليفكا، وبيششان، وستيلماخيفكا، وأندريفكا، حيث تم صد 9 هجمات بنجاح، ولا يزال الوضع متوتراً في محيط ستيبوفا نوفوسيليفكا، حيث لا يزال القتال مستمراً.

وأضاف الحاكم الإقليمي أنه على مدار اليوم في منطقة خاركيف، قامت مجموعات مشتركة من خبراء المتفجرات بتطهير 14.13 هكتار من الأراضي وتحييد 206 متفجرات.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1952 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء، مقتل 551 طفلا وإصابة 1401 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم 26 يونيو، تأثر أكثر من 1952 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 551 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1401 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ547 حالة، وتليها خاركييف بـ395 حالة وفي خيرسون 152 حالة وسجلت دنيبروبتروفسك 151 حالة وفي كييف 130 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.