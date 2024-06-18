شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة فى خطة التنمية الاجتماعية 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، عدالة توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44% من إجمالي الاستمارات ويتم توزيع الاستثمارات وفقا لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات.

وفيما يخص المنظومة التعليمية تستهدف الخطة إنشاء فصول تعليمية تصل لـ 30 طالبا في الفصل 2030،ووفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط امام الجلسة العامة بمجلس النواب، أشارت إلى أن هناك بعض المحافظات الوضع الحالي فيها يصل إلى 48 طالبا في الفصل الواحد، وبعض المحافظات 61 في الفصل".

ووفقا لخطة التنمية، تم توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، مشيرة إلى أن إنشاء الفصل يكلف مليونا و200 ألف جنيه.