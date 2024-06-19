شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ثورة 30 يونيو نجحت فى استرداد الوطن من أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو نجحت في استرداد الوطن من أهل الشر، فقد كشفت هذه الثورة الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية، التي عكفت طيلة فترة توليها مقاليد الحكم إلى تحقيق أغراضها الدنيئة على حساب الشعب المصريين وأماله وكرامته.

ونوه عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة ثورة التغيير، التي ساهمت في بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من فرض نفسها على خريطة التطور التي يشهدها العالم، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية.



وأكد أن ثورة 30 يونيو كانت بداية الطريق للتنمية العمرانية والتطوير الذى طال كافة المجالات بالمجتمع، فكانت هي البداية نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل استعادة مكانة الدولية والإقليمية والتي شهدت تراجعا غير مسبوق خلال عهد جماعة الإخوان.