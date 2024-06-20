شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخصصات نفقات المراكز الثقافية ومكاتب البعثات عام 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مخصصات نفقات تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات، انخفاضا بموازنة العام المالي الجديد 2024/2025، انخفاضا إلى نحو 28.7 مليون جنيه مقابل 32.5 مليون جنيه (مقدرة) للسنة المالية الجارية 2024/2023 بخفض بلغ نحو 3.9 مليون جنيه بنسبة 11.8%.

وفي هذا الصدد، ثمنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي هذا التوجية التي يعمل علي تنفيذ توصياتها التي أدرجتها في تقاريرها السابقة من ضرورة النظر في تخفيض قيمة التكاليف الموجهة لهذه المراكز وبما يتفق ومقتضيات ترشيد الإنفاق.

وتأتي هذه المخصصات كأحد بنود الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) التي خصصت لها الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/2024 اعتمادات قدرها نحو 166 مليار و705 مليون جنية ( 1.0%من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل نحو 139 مليار جنية و381 مليون جنية جنيه (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 و بنسبة زيادة قدرها 19.6 %.

جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.