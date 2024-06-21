الاحتلال يصيب شابًا بالرصاص الحي ويمنع الهلال الأحمر من الوصول إليه

ياسر رشاد - القاهرة - مع فجر اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قدورة بمدينة رام الله.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.

كما نقلت الوكالة الليلة استشهاد 14 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط وشمال قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات.

كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة.

واستشهد 8 مواطنين وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مساء أمس الخميس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.