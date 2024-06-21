ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب الصين إلى 38 قتيلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتقعت حصيلة الفيضانات والانزلاقات التي ضربت مناطق جنوب الصين خاصة مقاطعة غوانغدونغ إلى 38 قتيلاً.

وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية الرسمية، إنه نظراً لفداحة الكارثة فإن البحث عن أشخاص محاصرين وإنقاذهم بات مهمة صعبة تتطلب وقتاً طويلاً.

وأشارت إلى تأثر أكثر من 55000 شخص بتداعيات الأمطار وانهيار أكثر من 2200 منزل ونحو 4700 طريق إلى جانب إلحاق أضرار بمئات مرافق الطاقة وأنابيب المياه وتأثر نحو 7000 هكتار من المحاصيل الزراعية.

وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الفيضانات بنحو 5.85 مليارات يوان (805.7 ملايين دولار).