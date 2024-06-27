دبابة تضرب مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى في لاباز ومعلومات عن محاولة انقلاب

افادت معلومات بان دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود دخلوا المبنى في لاباز، ومعلومات عن محاولة انقلاب. واعلن جنرال عسكري في بوليفيا بانه ستكون هناك حكومة جديدة، والجيش لا يزال يعترف بالرئيس آرس قائدا للجيش. وفي السياق، ندد الرئيس البوليفي لويس آرسي بالتعبئة غير النظامية لبعض وحدات جيش البلاد، واتهم الزعيم السابق للدولة الواقعة في منطقة الأنديز جنرالا كبيرا بالتخطيط لانقلاب. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا مدججين بالسلاح ومركبات مدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريلو بالعاصمة.

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