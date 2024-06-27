هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسس على الجنائية الدولية

كشف إعلام عبري عن أن هولندا استدعت سفير إسرائيل لديها، لتوبيخه على خلفية تحقيق صحافي أكد تجسس جهاز الموساد الإسرائيلي على مسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.

واوضحت هيئة البث العبرية الرسمية: “تم استدعاء سفير إسرائيل لدى هولندا مودي إفرايم في وزارة الخارجية الهولندية اليوم لتوبيخه”. وذكرت أن السبب هو “تحقيق صحافي جاء فيه أن إسرائيل تقوم بالتجسس وتهديد كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الخبر، وفق المصدر ذاته.

وفي 28 آيار الماضي، نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، تحقيقا أكدت فيه أن الموساد تجسس على مدعية الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا وهددها من أجل دفعها للعمل لصالح إسرائيل.

وبحسب التحقيق، تجسس الموساد أيضا على المدعي العام الحالي للمحكمة كريم خان وعشرات الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بإجراءات ضد إسرائيل في المحكمة، ومن ضمنهم محامون ودبلوماسيون وناشطون فلسطينيون.