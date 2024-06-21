مقتل 27 شخصا في انزلاقات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في أميركا الوسطى

أعلن مسؤولون أميركيون، في حديث لوكالة "فراس برس"، عن مقتل "27 شخصا في أميركا الوسطى من جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، إضافة الى تسجيل وفيات في غواتيمالا وهندوراس".

كذلك أعلن وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز، إن "الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك".

بين القتلى فتاتان اجتاح انزلاق أرضي منزلهما.

في غواتيمالا المجاورة، أفادت السلطات بـ"مقتل سبعة أشخاص وأعلنت أن الفيضانات ألحقت أضرارا بطرق وجسور". فيما أفادت اللجنة الدائمة للطوارئ في هندوراس بـ"وفاة شخص وتضرر أكثر من مئتي منزل و3500 شخص".

وأدى ارتفاع منسوب أنهر إلى عزل عدد من المناطق في جنوب هندوراس قرب الحدود مع السلفادور، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".