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مياه لبنان الحنوبي: انخفاض التغذية من محطة حارة صيدا بسبب عطل يتم إصلاحه

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى "مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى بانخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل في المضخة تعمل فرق الصيانة على انجازه في أسرع وقت".

واضافت: "سيتم اعتماد جدول توزيع مؤقت، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين الانتهاء من اعمال الصيانة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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