أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى "مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى بانخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل في المضخة تعمل فرق الصيانة على انجازه في أسرع وقت". واضافت: "سيتم اعتماد جدول توزيع مؤقت، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين الانتهاء من اعمال الصيانة".

كانت هذه تفاصيل خبر مياه لبنان الحنوبي: انخفاض التغذية من محطة حارة صيدا بسبب عطل يتم إصلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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