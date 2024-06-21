النيابة العامة الألمانية: توقيف 3 أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس بينهم روسي وأوكراني

أعلنت النيابة العامة الألمانية، عن "توقيف ثلاثة رجال هم روسي وأوكراني وأرميني في فرانكفورت للاشتباه بأنهم قاموا بالتجسس على شخص من أصل أوكراني لحساب جهاز أجنبي".

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن "المشتبه بهم الثلاثة كانوا في ألمانيا لحساب جهاز سري أجنبي لجمع معلومات عن شخص من أصل أوكراني".

ورفضت ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" أن "تحدد الدولة التي كان المتهمون يتعاونون معها".

وأضافت "ألقي القبض على الأوكراني روبرت أ. والأرميني فاردجيس اي والروسي أرمان اس. الأربعاء في فرانكفورت ومثلوا الخميس أمام قاض أمر بحبسهم".

وفق تقرير لأسبوعية كان الموقوفون يعملون لحساب روسيا.

وأفادت صحيفة "دير شبيغل"، نقلا عن مصادر أمنية بأن "الشخص الأوكراني المستهدف هو من أبلغ الشرطة. ويُعتقد أنه شكّ في الأمر بعدما تواصل معه الثلاثة واقترحوا لقاءه في مقهى".