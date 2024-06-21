استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميلر

ذكرت مصادر أميركيّة لقناة "الجزيرة"، أنّ "نائب مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة للشّؤون الإسرائيليّة الفلسطينيّة أندرو ميلر، استقال من منصبه"، مشيرةً إلى أنّ "الاستقالة وصلت إلى مكتب وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن، وستكون سارية في 30 حزيران الحالي".
وكشفت أنّ "ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة، على خلفيّة موقف الإدارة الأميركية من الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة"، لافتةً إلى أنّ "ما عزّز قرار ميلر، هو موقف الإدارة الأميركيّة من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، وإخفاقها في معالجة موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتعنّت".
وأوضحت المصادر، أنّ "ميلر هو أعلى مسؤول في الدّبلوماسيّة الأميركيّة على اتصال بسياسة الحرب، يستقيل من منصبه"، مبيّنةً أنّه "قدّم أسبابًا عائليّةً مبرّرًا خروجه من منصبه وتقديم استقالته".
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