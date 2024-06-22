شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولى بخلق أفق سياسى يسمح بإعادة إحياء عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، موضحا أهمية الخطوة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا للمقررات الأممية في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة استمرار كافة أطراف المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية.

واعتبر "محسب"، الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الضامن الأساسي لأمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدا على رفض مصر الراسخ لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأى شكل من الأشكال، مشددا علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من انهيار تام للأوضاع الإنسانية ونقص شديد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمياه والوقود في ظل الحصار المفروض عليه.

وأشار "محسب"، إلى أن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يواجه ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل الحصار المفروض عليهم ، وسياسة التجويع التي يطبقها الاحتلال، فضلا عن القضاء على جميع أِكال الحياة داخل القطاع، مطالبا بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية تعالج جذور وأسباب القضية الفلسطينية، وتستعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، إقامة دولته المستقلة، مطالبا دول العالم بتحمل مسئوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية حقوقه في هذا التوقيت الذي يواجه فيه إبادة حقيقية من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.