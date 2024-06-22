مقتل أحد عناصر حزب الله في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن حزب الله، اليوم الخميس 20 يونيو 2024، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 347 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى "حزب الله" في بيان "عباس إبراهيم حمزة حمادة (فضل)، مواليد عام 1985، من بلدة الشهابية جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس "، وهو تعبير يستخدمه الحزب للإشارة إلى قتلاه في المعارك الدائرة مع الجيش الإسرائيلي.

وبمقتل حمادة، ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" إلى 347 منذ 8 أكتوبر، وفق بيانات للحزب رصدتها الأناضول تباعا.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

المصدر : وكالات