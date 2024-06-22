الخارجية الفلسطينية: نرحب بإعلان كوبا التدخل بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان كوبا التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت الخارجية في بيا، أن هذا القرار يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والاعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، مشيرة إلى أن "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب، هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون."