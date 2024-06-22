رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان كوبا التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأكدت الخارجية في بيا، أن هذا القرار يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والاعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، مشيرة إلى أن "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب، هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون."
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية: نرحب بإعلان كوبا التدخل بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.