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تأهب في سويسرا بعد فيضانات وانهيارات أرضية

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د ب أ- زيورخ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال المكتب الاتحادي للأرصاد في سويسرا اليوم الأحد، إنه تم فرض حالة تأهب عقب تسببت الأمطار الغزيرة في إحداث ضرر واسع النطاق خلال الأيام الماضية، بما في ذلك انهيار أرضي طمر جزءًا من قرية في جنوب شرق البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شبكة " إس آر إف" الحكومية، أفادت بأنه من المحتمل وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية، حيث أن التربة المشبعة بالمياه من المحتمل أن لا تستطيع امتصاص المزيد من مياه الأمطار.
وأظهرت مقاطع الفيديو والصور في وسائل الاعلام المحلية فيضان الأنهار وانهيار طريق سيارات وركام يغطي أجزاء من وادي ميسو في كانتون جراوبوندن.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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