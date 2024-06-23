الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح بالغة نتيجة قصف بمسيرة في جبهة الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جندي بجروح بالغة نتيجة قصف بمسيرة في جبهة الشمال".

وكانت قد كشفت اذاعة الجيش الإسرائيلي عن "اعتراض مسيرة بعد تسللها من لبنان إلى منشآت عسكرية حساسة ومحطة أمنية في الجليل"، مشيرة الى ان "المسيرة كانت تستهدف منشأة أمنية عسكرية حساسة تابعة لمجمع الصناعات الأمنية رافائيل".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "ارتفاع كبير بمبيعات مولدات الكهرباء بإسرائيل إثر مخاوف من حرب يعطل فيها حزب الله إمدادات الكهرباء".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب أخرى وصراع شامل في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.