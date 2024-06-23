حريق كبير في مكب سرار في عكار والاهالي يناشدون الجيش ارسال طوافة لاطفائه

شب حريق كبير في مكب سرار في عكار وحاصر الدخان الاهالي في المنازل وفي البلدات المجاورة، وناشد اهالي بلدة قشلق البلدة المتاخمة لبلدة سرار المعنيين لتكثيف عمليات الاطفاء، طالبين من الجيش ارسال لاطفاء الحريق.
ويبذل عناصر الدفاع المدني والاهالي الجهود الكبيرة لمحاصرة النيران ولكن رقعة الحريق تتسع.
ووصف عماد صقر من بلدة قشلق الاوضاع بـ"الكارثية و الاضرار الزراعية بالغة ببساتين الزيتون واللوز وغيرها كما مزارع الدجاج الموجودة وقفران النحل"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية.
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