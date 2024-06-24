هاجمت مجموعة كلاب ضالة عددًا من الأشخاص في مخيم الجليل في بعلبك، وأصيب على اثر ذلك ثلاثة أشخاص نقلوا على الفور إلى احدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إصابة 3 أفراد إثر مهاجمة كلاب ضالة مجموعة أشخاص بمخيم الجليل في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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