شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف جوية خطيرة.. موجة حارة تضرب الساحل الشرقي بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت السلطات الأمريكية أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، إذ تستعد المدن الواقعة على الساحل الشرقي لدرجات حرارة قياسية مع اتجاه موجة الحر المسببة لظروف جوية خطيرة نحو الساحل الغربي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن موجة الحر الشديد ستنتقل إلى نبراسكا وكانساس غداً. منطقة فيلادلفيا ويحذر مسؤولون من الظروف الجوية الخطيرة في منطقة فيلادلفيا، إذ يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى ارتفاع مؤشرات الحرارة إلى ما فوق 41 درجة مئوية مما يزيد الشعور بالحرارة فوق المستوى الفعلي.

وأظهرت أبحاث أن تغير المناخ يقود موجات حر خطيرة في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع وأنها ستستمر على مدار عقود قادمة.