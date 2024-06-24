شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة بقانون التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

منح القانون رقم 171 لسنة 2023، التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الحق في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.



ومنح القانون التحالف الحق أيضا في تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر، وعقد المؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلـي، وإنمـا المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.



ووفقا للقانون يحق للتحالف إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبـيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري، ومـع عـدم الإخلال باعتبارات الأمن القـومي، علـى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.