شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل علامة فارقة فى تاريخ المصريين، مشيراً فى تصريحات له بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، أنها نجحت فى استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين بعد أن حاولت جماعة الإخوان الإرهابية طمس هويته.

وأضاف "الكحيلى "أن ثورة 30 يونيو المجيدة أعادت لمصر الأمن والأمان والاستقرار ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة وعاد لمصر دورها وثقلها فى منطقة الشرق الأوسط وتابع قائلاًك أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر مرحلة البناء والتعمير، حيث تم إنشاء أكبر شبكة طرق لربط المحافظات ببعضها وانعكاس ذلك لجذب الاستثمارات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، لتبدأ مصر مرحلة جديدة فى البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى، موضحة أنه طوال الـ 11 سنوات خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسى مرحلة البناء والتنمية فى كافة المجالات لتستطيع مصر تجاوز كافة التحديات والأزمات.

واختتم "الكحيلي" تصريحاته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصرى، بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو العظيمة.