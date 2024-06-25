شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: طبيب وافد يُجرى عمليات ختان للإناث بالمنزل مقابل 3 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن البرلمان فوجئ وهو يطبق قانون تجريم ختان الإناث في مصر، بقيام أحد الوافدين بارتكاب الجريمة.

وأكد حاتم خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قيام أحد الوافدين بإجراء عمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

من جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الاحاطة، إن مجلس النواب قطع أشواطا كبيرة في ملف ختام الإناث، لذلك فإن ظهور تلك الظاهرة من جانب وافدين، يجب أن يواجه من جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وطالبت النائبة إيرين سعيد بمعرفة الإجراءات التي من شأنها مواجهة تلك الظاهرة القبلية، مؤكدة أن الموضوع مجتمعي ويحتاج إلى تفاعل وتكاتف من كافة الجهات المعنية بالدولة، لاسيما وأن مصر تخطو خطوات جادة لمواجهة ظاهرة ختان الأناث، مشيرة إلى وجود صفحات تروج لصفحات ختان الأناث والأطفال، مطالبة بضرورة تفعيل قانون المجلس الصحى المصرى.

وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم أن المخالفة كانت من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وبالتواصل مع الرقم الموجود على الصفحة، تحدث المسئول عنها عن إمكانية إجراء الختان لفتيات في سن 5 سنوات، و باجراء اتصال آخر تحدث المسئول عن الصفحة عن إمكانية اجراء الختان للذكور.

وأشارت إلى أنه وفقا للشكاوى الواردة، فإن عمليات ختان الإناث تتم بمقابل مادي 3000 جنيه، إلا أن الطبيب الآن قام بإغلاق الصفحة الشخصية على فيس بوك التي يقوم بالإعلان من خلالها.

وقالت النائبة عبلة الألفي إنه لابد من نشر الوعي ضد الأفكار التي تشجع على نشر الختان، وما له من أخطار صحية ونفسية، محذرة من المعتقدات الوافدة التي لا تتناسب مع الثقافة المصرية، فيما حذر النائب أحمد العرجاوي من خطورة الترويج لهذه الأفكار عبر السوشيال ميديا