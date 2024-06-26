موظف ينهي حياته بإلقاء نفسه من أعلى مجمع خدمي في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أنهى موظف بشركة كهرباء دكرنس بمحافظة الدقهلية حياته، بعد أن ألقى بنفسه من أعلى مبنى مجمع قرية دموه. وقامت الجهات المعنية بنقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من الأهالي بوفاة موظف بشركة الكهرباء بعد قفزه من أعلى مبنى مجمع قرية دموه بدائرة المركز.

انتقلت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين مصرع "ناصر. ع. م"، 51 عامًا، موظف بشركة الكهرباء ومقيم بقرية دموه، نتيجة انتحاره قفزًا من أعلى مبنى المجمع.

وبسؤال ذويه، أكدوا مروره بأزمة نفسية حادة في الفترة الأخيرة. تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.