شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال الطفل فى التسول وحرمانه من التعليم جريمة تقود للحبس وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الطفل وفقاً لآخر تعديل صادر في 2021، على الحالات التى يعتبر خلالها الطفل معرضًا للخطر، وقد عاقب القانون كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يلي أهم الحالات التى يعتبر خلالها الطفل في حالة خطر:

1. حال تهديد أمنه أو صحته أو عند تعرض حياته أو أخلاقه للخطر.

2. حال كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، وإذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر.

3. حرمانه من رؤية أحد والديه .

4.إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5. عند حرمانه من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبلة التعليمى للخطر.

6.إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7. إذا تم استغلاله في أعمال التسول والتى تتعدد ما بين عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8.إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10.إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.