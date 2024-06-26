موقع واللا الإسرائيلي: الجيش يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة

افاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن الجيش يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة، مشيرا الى ان "الفرقة الجديدة التي سيشكلها الجيش تضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وحريديم".

وكشف الموقع ان "الجنرال المتقاعد موطي باروخ سيعمل على تشكيل الفرقة وقد يتمكن من تجنيد 40 ألف مقاتل"، مشيرا الى ان "استطلاعات ميدانية تكشف حالة قلق لدى جنود الاحتياط من استمرارهم في القتال".

واكد ان "الاستطلاعات تؤكد أن الجنود ينتقدون حالة عدم اليقين بشأن استمرار خدمتهم وتحملهم الأعباء".