القضاء الأميركي يعلن أسانج "رجلاً حراً" بعد اتفاق الإقرار بالذنب

أعلنت قاضية أميركية أنّ مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أصبح "رجلاً حرّاً" بعدما أبرم صفقة إقرار بالذنب أنهت مسلسلاً قضائياً وإعلامياً استمر سنوات طويلة.

وفي ختام جلسة استماع سريعة مثُل خلالها المواطن الأسترالي أمام المحكمة الفدرالية في سايبان بجزر ماريان الشمالية حيث أقرّ بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها"، قالت القاضية رامونا في. مانغلونا "بهذا الإقرار، يبدو أنّك ستتمكن من الخروج من هذه القاعة رجلاً حرّاً".

وبموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء الأميركي، أقرّ عالم الكمبيوتر السابق البالغ من العمر حالياً 52 عاماً والملاحق منذ نشر في 2010 مئات آلاف الوثائق الأميركية السرية بحصوله على هذه المعلومات السرية ونشرها.

وقال أسانج خلال الجلسة "لقد شجّعت مصدري"، العسكرية الأميركية تشيلسي مانينغ التي كانت وراء هذا التسريب الهائل، "على تزويدي بموادّ مصنّفة سرّية".

وبدا التعب واضحاً على أسانج خلال إقراره بذنبه هذا، لكنّه كان في الوقت نفسه مرتاحاً.