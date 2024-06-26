"يونهاب": بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية أخرت الرحلات بمطار سيئول

أفادت وكالة "يونهاب" بأن "مطار إنتشون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول أخر العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية بسبب بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية".

واشارت الى انه "تم تأجيل الرحلات خلال الفترة بين الساعة 1:46 و4:44 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي خوفا من تأثير البالونات على حركة الطائرات وخطر وقوعها بمحركات الطائرات"، موضحة أن "حركة الرحلات الجوية عادت إلى نظامها العادي عند الساعة السابعة صباحا".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت بالونات محملة بالقمامة والنفايات باتجاه كوريا الجنوبية يومي 24 و25 حزيران الجاري.

وكانت هذه سادس عملية إطلاق من نوعها منذ 28 ايار الماضي ردا على نشر كوريا الجنوبية دعاية مضادة لبيونغ يانغ عبر الحدود.